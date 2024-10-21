Пушилин рассказал, чем грозят для ВСУ успехи ВС РФ у Горняка и Селидова в ДНР

Продвижение Вооруженных сил России в районе городов Горняк и Селидово в Донецкой народной республике серьезно нарушает логистику украинских войск в регионе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, если российские военные смогут взять под контроль Горняк, то после него смогут выйти на Селидово. Это серьезно сломает логистику Вооруженных сил Украины, потому что там проходит железнодорожная ветвь, уточнил чиновник.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что российские войска перерезали все дороги снабжения под городом Селидово в ДНР, кроме одной небезопасной.

17 октября сообщалось, что украинские войска начали отступать из Селидово малыми группами.

5 октября агентство ТАСС сообщало, что украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка в ДНР.

Ранее советник Дениса Пушилина рассказал, как скажется на ВСУ потеря запада ДНР.