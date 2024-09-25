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Российские военные взяли под контроль еще один город в ДНР

Пушилин: силы РФ взяли под контроль Украинск в ДНР

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Александр Сухов/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, Красноармейское направление очень важно для российских войск. В настоящее время силы РФ продвигаются к Красногоровке.

«Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — сказал Пушилин.

20 сентября министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое в Донецкой народной республике.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что ВС РФ постепенно продвигаются в ДНР. По данным издания, российские войска могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр. Это в будущем создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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