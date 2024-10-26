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Несколько самолетов возвращались в Россию из-за пятичасового запрета Ирана на полеты

Рейсы Flydubai и Air Arabia возвращались в РФ из-за запрета Ирана на полеты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пять рейсов авиакомпании Flydubai и один Air Arabia вынуждены были вернуться в российские аэропорты вылета из-за того, что Иран запрещал полеты над территорией страны с 03.46 до 08.30 мск в субботу. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации.

По данным ведомства сообщалось, что 26 октября власти Ирана издали NOTAM с запретом на полеты гражданских авиалайнеров в воздушном пространстве страны. Ограничение было введено для обеспечения безопасности полетов.

«Уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании Flydubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)», — отметили в Росавиации.

В субботу сообщалось, что пять самолетов из России пролетали ночью в небе над Ираном, когда Израиль начал свою ответную атаку на страну. По данным сервиса Flightradar, в небе над Ираном находилось более 10 гражданских самолетов. В частности, рейс Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ), Казань — Шарджа, МоскваАбу-Даби, Москва — Дубай и Санкт-Петербург — Дубай.

23 октября турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из него. На сайтах обеих авиакомпаний нельзя выбрать авиабилеты на даты раньше 1 ноября. Решение было связано с опасениями удара со стороны Израиля по Исламской Республике.

Ранее авиакомпания Smartavia уволила пилота за касание хвостом самолета взлетной полосы.

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