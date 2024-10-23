Турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран до 1 ноября

Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из него. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайтах обеих авиакомпаний нельзя выбрать авиабилеты на даты раньше 1 ноября. Как отмечает агентство, это связано с опасениями удара Израиля.

22 октября генерал-лейтенант Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявлял, что в Иране готовятся к ограниченному ответному удару со стороны Израиля.

17 октября издание The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писало, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение по целям еще не принято.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана. Россия предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты.

Ранее Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля.