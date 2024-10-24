Авиакомпания Smartavia уволила пилота за касание хвостом самолета взлетной полосы

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота после того, как тот допустил тейлстрайк — касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы во время посадки в аэропорту Сочи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

Речь идет об Олеге Ряполове, который является опытным пилотом, который с 2001 года летал на МиГ-29 в составе группы высшего пилотажа «Стрижи», а затем на Су-27 в «Русских витязях». В 2008 году Ряполов завершил военную карьеру и устроился в гражданскую авиацию на Boeing 737.

«Командир воздушного судна Boing 737-800, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Источник добавил, что пилот допустил серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа текущего года. В пресс-службе напомнили, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также сохранность вверенной ему техники, на что непосредственно влияет профессиональное мастерство пилота. Поэтому следует неукоснительно соблюдать правила летной эксплуатации и обеспечение безопасности полетов, заключили в Smartavia.

Инцидент с касанием, так называемый тейлстрайк, о котором идет речь, произошел днем при посадке при благоприятных метеоусловиях. Сообщалось, что ветер был 4 метра в секунду, сдвиг не наблюдался, видимость составляла более 10 километров. Также была несущественная облачность, температура воздуха составляла +29°С.

До этого в Якутии уволили пилота, посадившего самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту на замерзшую реку.

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