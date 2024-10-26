Российские самолеты находились над Ираном во время атаки Израиля

Пять самолетов из России пролетали ночью в небе над Ираном, когда Израиль начал свою ответную атаку на страну. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar.

По данным сервиса, в небе над Ираном находилось более десяти гражданских самолетов. В частности, рейс Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ), Казань — Шарджа, Москва — Абу-Даби, Москва — Дубай и Санкт-Петербург — Дубай.

Небо над Ираном было закрыто, но уже к утру в стране возобновили прием и отправку авиарейсов в обычном режиме.

По данным на 9:30 мск, в воздушном пространстве Ирана находятся три иранских самолета (один из них пропал с радаров) и один российский (он вылетел из московского аэропорта Внуково, конечная точка неизвестна).

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

Как писала газета The Jerusalem Post, израильская армия задействовала в операции более 100 истребителей.

Ранее стали известны подробности об атаке Израиля на Иран.