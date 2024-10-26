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МВД России опубликовало видео с беглецами из липецкой колонии

МВД России выложило видео с пойманными беглецами из колонии в Липецке

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с задержанными заключенными, которые ранее совершили побег из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке.

О бегстве заключенных из ИК №2 в Липецке стало известно 26 октября. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что всего исправительную колонию несанкционированно покинули шесть осужденных. На их поиски направили сотрудников всех оперативных служб, при этом двоих злоумышленников взяли под стражу в Тамбовской области. Всего к текущему моменту удалось поймать четверых сбежавших преступников.

Telegram-канал Mash писал, что заключенные сбежали еще накануне. С этой целью они вырыли тоннель на территории промышленной зоны, где преступники занимаются обработкой дерева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц, отвечающих за порядок в ИК №2 в Липецке. По данным ведомства, сотрудники недобросовестно выполняли свои обязанности и допустили побег злоумышленников.

Ранее журналисты назвали предположительное гражданство троих сбежавших из липецкой ИК-2.

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