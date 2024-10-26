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СМИ назвали предположительное гражданство троих сбежавших из липецкой ИК-2

«Известия»: трое сбежавших из колонии могут быть гражданами Узбекистана

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Антон Денисов/РИА Новости

Сбежавшие из колонии №2 в Липецкой области заключенные, предварительно, осуждены за изнасилования, а также производство и распространение наркотиков. Об этом пишут «Известия».

По данным журналистов, среди сбежавших оказались заключенные Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г. и Даврон Д. Ориентировки на них распространились в социальных сетях.

Как пишут «Известия», трое из мужчин, по предварительным данным, являются гражданами Узбекистана. По информации журналистов, двое заключенных отбывали наказание за производство и распространение наркотиков, а остальные — за изнасилование.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. После этого на их поиски направили сотрудников всех оперативных служб.

По информации Telegram-канала Mash, злоумышленники — один гражданин Таджикистана и пятеро граждан Узбекистана — выбрались из ИК еще накануне. Для этого они вырыли тоннель в промышленной зоне, где занимались обработкой дерева.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших побег заключенных. К текущему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих злоумышленников.

Ранее ваххабиты попытались совершить теракт в ИК-6 Нижнего Новгорода.

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