Задержаны двое заключенных, сбежавших из липецкой колонии

Двоих заключенных, совершивших побег из липецкой исправительной колонии №2, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области», — написал губернатор и добавил, что спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию беглецов.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

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