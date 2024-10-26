Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержаны двое заключенных, сбежавших из липецкой колонии

Артамонов: двоих сбежавших заключенных задержали в Тамбовской области

close
Телеграм-канал «Mash»

Двоих заключенных, совершивших побег из липецкой исправительной колонии №2, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области», — написал губернатор и добавил, что спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию беглецов.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее ваххабиты попытались совершить теракт в ИК-6 Нижнего Новгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами