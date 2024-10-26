В Липецкой области нашли еще двоих заключенных, сбежавших из колонии

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке, на территории соответствующего региона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего к текущему моменту удалось найти четверых осужденных.

«Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — подчеркнул глава российского субъекта.

О бегстве заключенных из ИК №2 в Липецке стало известно 26 октября. Артамонов заявил, что всего исправительную колонию несанкционированно покинули шесть осужденных. На их поиски направили сотрудников всех оперативных служб, при этом двоих злоумышленников взяли под стражу в Тамбовской области.

Telegram-канал Mash писал, что заключенные сбежали еще накануне. С этой целью они вырыли тоннель на территории промышленной зоны, где преступники занимаются обработкой дерева.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц, отвечающих за порядок в ИК №2. По данным ведомства, сотрудники недобросовестно выполняли свои обязанности и допустили побег злоумышленников.

Ранее журналисты назвали предположительное гражданство троих сбежавших из ИК в Липецкой области.