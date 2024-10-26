Уголовное дело возбуждено после побега заключенных в Липецкой области

Побег заключенных из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецкой области стал поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег», — рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что сейчас специалисты пытаются установить все обстоятельства случившегося. В том числе им предстоит выяснить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из ИК №2 в административном центре региона сбежали шестеро заключенных. После этого на поиски злоумышленников направили сотрудников всех оперативных служб.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обнаружили на территории колонии подкоп. Лаз могли сделать сами заключенные, чтобы выбраться на свободу.

Ранее во ФСИН рассказали подробности о сбежавших заключенных.