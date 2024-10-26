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Заключенные совершили побег из российской колонии

Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

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Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, ведется их розыск. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по региону, во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ, организованы необходимые мероприятия по их задержанию, рассказал губернатор.

Он призвал жителей региона не поддаваться панике.

По его словам, власти Липецкой области ждут «большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом».

В сентябре в исправительной колонии № 6 в Нижнем Новгороде произошла попытка теракта. Радикальные исламисты собирались напасть на сотрудников колонии, чтобы совершить побег, но их удалось обезвредить.

Летом 2024 года в российских колониях три раза захватывали заложников.

Ранее тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки».

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