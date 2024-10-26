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В Германии мужчина напал с двумя ножами на полицейских

В немецком городе Киль мужчина напал с двумя ножами на полицейских

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

В немецком городе Киль мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции получили сообщение об агрессивном мужчине. В 23:40 они приехали на площадь Бебельплац и попытались утихомирить хулигана, однако он напал на них с двумя ножами. Правонарушитель не реагировал на требования полицейских, поэтому они были вынуждены применить оружие. В итоге мужчина был доставлен в больницу с ранением нижних конечностей.

Правоохранители выясняют мотивы злоумышленника.

26 октября в московском метро задержали мужчину, напавшего на пассажирку. Инцидент произошел в вагоне поезда. По данным прокуратуры, мужчина несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого женщина упала. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Личность задержанного установили — известно, что ранее он был судим. Ведется дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Днем 25 октября в Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе. В результате четыре человека оказались ранены. Как рассказал директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский, нападавший мужчина находился в остром психозе.

Ранее психически больной ростовчанин ранил двух человек ножом, убегая от отца.

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