В московском метро агрессивный пассажир напал на женщину

В московском метро задержали мужчину, напавшего на пассажирку. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в вагоне поезда. По данным прокуратуры, мужчина несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого женщина упала. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Личность задержанного установили — известно, что ранее он был судим. Ведется дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Ход расследования контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Днем 25 октября в Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе. В результате четыре человека оказались ранены. Как рассказал директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский, нападавший мужчина находится в остром психозе. Сейчас он находится в больнице — его изолировали в специализированном отделении.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.