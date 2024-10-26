Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском метро агрессивный пассажир напал на женщину

Прокуратура: в метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину

В московском метро задержали мужчину, напавшего на пассажирку. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в вагоне поезда. По данным прокуратуры, мужчина несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого женщина упала. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Личность задержанного установили — известно, что ранее он был судим. Ведется дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Ход расследования контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Днем 25 октября в Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе. В результате четыре человека оказались ранены. Как рассказал директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский, нападавший мужчина находится в остром психозе. Сейчас он находится в больнице — его изолировали в специализированном отделении.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами