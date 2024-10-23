Психически больной ростовчанин ранил двух человек ножом, убегая от отца

В Ростове-на-Дону психически больной юноша с ножом ранил двух прохожих, убегая от отца. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Коммунистическом проспекте возле дома №32/2. По словам очевидца, молодой человек с ножом, убегая от своего отца, ранил двух прохожих. Кроме того, он бросил его в ребенка, который смог увернуться.

«Напуган весь дом, напротив дома детский садик! Это не первый случай за полгода», — рассказал очевидец, передает Telegram-канал.

По словам свидетеля произошедшего, юноша болен. После случившегося его поместили в психиатрическую больницу. Сообщается также, что его родители являются «обеспеченными людьми».

До этого в Якутске 33-летняя многодетная мать напала с ножом на двух дочерей 10 и 12 лет после того, как не обнаружила на месте сигареты. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.