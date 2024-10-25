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Мужчина, напавший на людей в супермаркете Петербурга, находится в остром психозе

В Петербурге мужчина, напавший на людей в магазине, находится в остром психозе

Мужчина, который напал на людей в супермаркете Петербурга, находится в остром психозе. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский, передает городской комздрав.

По словам Мануковского, нападавший находится в больнице, у него диагностировали острый психоз и ушиб легкой степени. У мужчины взяли все анализы, алкоголя в моче не обнаружили. Его изолировали в специализированном отделении.

Результаты других анализов нападавшего будут известны через несколько часов. Также в медицинском учреждении находятся еще двое пострадавших — женщина с проникающим ранением легкого и развившимся пневмотораксом находится в шоковой реанимации, а у мужчины диагностировали легкое повреждение кисти.

До этого появились первые кадры у супермаркета после поножовщины в Петербурге. Днем 25 октября стало известно, что неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе, четыре человека ранены.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

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