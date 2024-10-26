Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСИН сообщила, что сбежавшие заключенные являются выходцами из Центральной Азии

ФСИН: шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области выходцы из Средней Азии

close
Максим Блинов/РИА Новости

Шестеро сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенных являются уроженцами Центральной Азии. Об этом сообщили в УФСИН России по Липецкой области, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что утром 26 октября сотрудники колонии проводили обход территории и обнаружили подкоп.

«Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых осужденных. Все они выходцы из Средней Азии», — заявили в УФСИН.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами