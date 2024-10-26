ФСИН сообщила, что сбежавшие заключенные являются выходцами из Центральной Азии

Шестеро сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенных являются уроженцами Центральной Азии. Об этом сообщили в УФСИН России по Липецкой области, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что утром 26 октября сотрудники колонии проводили обход территории и обнаружили подкоп.

«Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых осужденных. Все они выходцы из Средней Азии», — заявили в УФСИН.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки».