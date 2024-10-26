Появилось видео задержания двоих сбежавших заключенных

Появилось видео задержания в Тамбовской области двоих из шести заключенных, совершивших побег из липецкой исправительной колонии №2. Его опубликовал Telegram-канал SHOT.

Беглецов, переодетых в спортивные костюмы, задержали в селе Петровка. По словам источника канала, они добрались до Тамбовской области на попутных машинах и были задержаны сотрудниками ДПС.

По предварительным данным SHOT, задержанные — это Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским.

По словам очевидцев, еще два человека смогли скрыться. Предположительно, это были два других сбежавших заключенных. В данный момент их ищут на территории Сампурского района.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали 25 октября. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Ранее стало известно о результатах последней внеплановой проверки в липецкой ИК-2.