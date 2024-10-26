Стало известно о попытках пронести «запрещенку» в ИК №2 в Липецке

Попытки пронести запрещенные предметы на территорию исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке фиксировались дважды за последний месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Журналисты выяснили, что 14 октября неизвестные пытались перекинуть через забор несколько мобильных телефонов. Спустя несколько дней — 22 октября — у двоих посетителей ИК изъяли сверток с наркотическими веществами.

Другие подробности в материале не уточняются.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. После этого на их поиски направили сотрудников всех оперативных служб.

По информации Telegram-канала Mash, злоумышленники — один гражданин Таджикистана и пятеро граждан Узбекистана — выбрались из ИК еще накануне. Для этого они вырыли тоннель в промышленной зоне, где занимались обработкой дерева.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших побег заключенных. К текущему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих злоумышленников. Их нашли в Тамбовской области, рассказал Артамонов.

Ранее журналисты выяснили, за что судили одного из сбежавших из ИК №2 заключенных.