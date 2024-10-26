Стала известна личность шестого сбежавшего из Липецкой колонии заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«27-летний Деврон Джабборов осужден в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой», — говорится в публикации.

Уточняется, что в липецкую исправительную колонию мужчина прибыл из Серпухова в июле прошлого года.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, ведется их розыск. Глава региона призвал жителей региона не поддаваться панике. Он отметил, что власти Липецкой области ждут «большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом».

Позднее Telegram-канал 112 опубликовал предполагаемые фотографии сбежавших заключенных. Уточнялось, что они смогли выбраться через подкоп.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.