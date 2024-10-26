В Челябинской области возбудили дело после поджога домов в Коркино

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту поджога частных домов и автомобилей в городе Коркино, расположенном в Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. С этой целью была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области и районного отдела полиции.

Волнения в городе Коркино произошли 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей.

Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

В связи с произошедшим разгневанные граждане собрались у домов цыган, поэтому стражам порядка пришлось оцепить здания. Но в какой-то момент из окна одной из построек прозвучали выстрелы, в ответ толпа закидала дом камнями. Более того, люди подожгли несколько зданий и машин.

25 октября правоохранители задержали стрелявшего по толпе 58-летнего мужчину, а позже суд постановил поместить его в СИЗО до 24 декабря 2024 года. Против жителя завели уголовное дело о покушении.

Ранее власти раскрыли, сколько человек участвовали в волнениях в Коркино.