СК: арестован обвиняемый в покушении на убийство двух мужчин в Коркино

Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области заключили под стражу до 24 декабря. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на сход после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. 23 октября ее тело нашли с ножевыми ранениями. Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, поджигать автомобили. Позже к месту народного схода приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии. Были задержаны не менее 50 человек.

В СК заявили, что по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. По данным следствия, во время поездки на такси между ним и Сарафановой произошел конфликт. В результате фигурант уголовного дела нанес водителю как минимум четыре колото-резаные раны в область грудной клетки.

Ранее журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Челябинской области является глухонемым.