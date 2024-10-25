Стало известно, сколько человек участвовали в массовых волнениях в Коркине

В Коркино Челябинской области стабилизировалась ситуация после стихийного схода местных жителей из-за убийства женщины — водителя такси. Обстановка находится на контроле губернатора региона Алексея Текслера, который координирует работу органов власти, говорится в сообщении правительства.

«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. На улицы вышло около 150 человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что ночью ситуацию удалось полностью стабилизировать, жители населенного пункта, вышедшие на сход, вернулись в свои дома.

В администрации сообщили, что находятся на связи с семьей таксистки, после нападения на которую и произошел сход. Сейчас с ее детьми 11 и 15 лет работает соцслужба, им окажут всю необходимую помощь.

Причиной схода стало нападение на таксистку. По версии следствия, женщина подверглась нападению со стороны своих клиентов, которые нанесли ей ножевые ранения. После того как ситуация стала достоянием общественности, местные жители пришли к дому, где жили последние клиенты россиянки, и начали громить и поджигать дома и автомобили цыган.

Ранее несколько человек обратились в скорую во время погромов в Коркино.