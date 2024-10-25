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В СК РФ заявили об аресте подозреваемого в убийстве женщины в Коркино

СК РФ: подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца

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Depositphotos

Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Челябинской области арестовали на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела останется в СИЗО до 24 декабря 2024 года.

24 октября в город Коркино в Челябинской области стянули наряды полиции в связи с народным сходом, который люди организовали из-за убийства 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей.

В совершении преступления заподозрили двух представителей цыганской диаспоры. Одного из них — 17-летнего подростка — задержали. По данным следствия, во время поездки на такси между ним и Сарафановой произошел конфликт. В результате фигурант уголовного дела нанес водителю как минимум четыре колото-резанные раны в область грудной клетки.

На этом фоне разгневанные граждане собрались у домов цыган, поэтому правоохранителям пришлось оцепить здания. Но в какой-то момент из окна одной из построек прозвучали выстрелы, в ответ люди начали закидывать дом камнями и подожгли еще несколько зданий.

Во время беспорядков полицейские взяли под стражу более 50 человек. В отделение доставляли как участников демонстрации, так и представителей цыганской диаспоры. 25 октября в следственном управлении СК РФ сообщили, что задержали и стрелявшего по толпе человека.

Ранее журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Челябинской области является глухонемым.

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