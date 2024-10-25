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Путин заявил, что РФ не отказывалась от транзита газа в Европу

Путин: Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается поставлять газ в Европу. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям», — уточнил глава государства.

В среду, 23 октября, стало известно, что Евросоюз (ЕС) не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы объединения отказаться от топлива из России к 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

20 октября президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что зимой Россия обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам».
Вучич также сообщал, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки.

До этого в Сербии заявили о лучшей цене на газ от России.

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