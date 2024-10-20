Вучич поблагодарил Путина за газ «по очень благоприятным ценам»

Президент Сербии Александар Вучич в первом за 2,5 года телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил лидера РФ за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте политика.

По словам Вучича, поводом для звонка было 80-летие освобождения Белграда, но также главы государств обсудили двусторонние вопросы. Президент Сербии в том числе поблагодарил Путина за то, что зимой РФ обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам».

«Я выразил надежду, как и 2,5 года назад, что Сербия не будет вводить санкции против России, так же как я показал исключительную благодарность за поддержку Россией наших усилий в ООН по вопросу различных резолюций и особенно — за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербии», — отметил Вучич.

Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. При этом Путин дал оценку хода специальной военной операции. Вучич после этого отметил, что разговор был «хороший, открытый, долгий и содержательный».

Ранее президент Сербии произнес речь на русском языке.