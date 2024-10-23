Евросоюз может нарушить планы по отказу от российского газа

Евросоюз (ЕС) не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы объединения отказаться от топлива из России к 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, объемы поставок российского газа перестали сокращаться, в результате чего «зависимость сейчас несколько возрастает».

Bloomberg уточняет, что с начала текущего года российские поставки газа обеспечивают около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 15%. Агентство также утверждает, что Евросоюзу с трудом дается снижение спроса на российский газ, что «подрывает производственную активность в регионе».

До этого сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах превышают 95%, но уже значительно отстают от рекорда прошлого года. Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ в октябре этого года на текущий момент является четвертым в истории для этого месяца, тогда как закачка — на минимуме с 2011 года.

Как рассказал член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен, существуют «особые лазейки», которые используются для поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Он также сообщил об удвоении импорта природного ресурса из России.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.