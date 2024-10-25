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В Сербии заявили о лучшей цене на газ от России

Министр Попович: Сербия войдет в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от РФ

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Стрингер/РИА Новости

Сербия войдет в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, весной планируется подписание нового договора о газоснабжении. Об этом заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, передает РИА Новости.

«В эту зиму мы входим с лучшей ценой газа в Европе и с достаточными объемами для граждан и промышленности», — сказал он.

Попович также выразил уверенность, что весной 2025 года будет подписан новый договор между «Србиягазом» и «Газпромом».

В эти дни с рабочим визитом в Сербии находится министр экономического развития РФ Максим Решетников. В пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. Позже в правительстве Сербии Решетников встретился с Поповичем.

20 октября президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что зимой Россия обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам».

Вучич также сообщал, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки.

Ранее РФ и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа.

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