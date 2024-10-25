Саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал успешность внешнеполитической стратегии российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой», — отметил он.

Миршаймер отметил, что CIF старались изолировать Путина на мировой сцене. Тем не менее, по его мнению, этой цели не удалось достичь: Россия активно участвует в множестве международных организаций, включая БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов.