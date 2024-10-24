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Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

Путин: РФ сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС влились в семью

Президент России Владимир Путин сообщил о усилиях страны по быстрой и гармоничной интеграции новых членов БРИКС. Россия, по его словам, сделала для этого все возможное, сообщает ТАСС.

«В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось», – отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Казани.

По словам президента, новые члены увидели, что в БРИКС можно эффективно работать и достигать результатов. Они ощутили, что в объединении царит взаимное уважение и учитываются интересы всех участников.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Сербии назвал БРИКС надеждой человечества.

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Саммит БРИКС в Казани
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