Президент России Владимир Путин сообщил о усилиях страны по быстрой и гармоничной интеграции новых членов БРИКС. Россия, по его словам, сделала для этого все возможное, сообщает ТАСС.

«В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось», – отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Казани.

По словам президента, новые члены увидели, что в БРИКС можно эффективно работать и достигать результатов. Они ощутили, что в объединении царит взаимное уважение и учитываются интересы всех участников.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Сербии назвал БРИКС надеждой человечества.