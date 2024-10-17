Что такое БРИКС и кто в него входит: история, цели и задачи объединения Что такое БРИКС, кто в него входит и почему он важен для развивающихся стран

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. Сегодня БРИКС превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Что такое БРИКС

БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Ее сформировали для развития экономического сотрудничества, стимулирования торговли, инвестиций и технологического обмена между развивающимися рынками.

Это объединение создали в том числе, чтобы в мире была политическая альтернатива, отметил в беседе с «Газетой.Ru» политический консультант и политтехнолог Марк Непша.

Название исходит от пяти первых букв стран-участниц. Само слово brick переводится как «кирпич». <...> БРИКС имеет в себе как взаимные интересы, так и взаимные противоречия. Но то, что их объединяет, — развивающиеся экономики в странах. Хотя сегодня этот термин уже не совсем подходит, потому что Китай является первой экономикой в мире. Государства стремятся к этому объединению, потому что видят за ним некоторую альтернативу мировому суждению. Каждая страна остается при своих, но за счет большого товарооборота и денежного обмена получает большие преференции. Марк Непша политический консультант

После расширения в начале 2024 года, когда к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, изначальная пятерка стран превратилась в более масштабное и разнообразное объединение развивающихся экономик, стремящихся к большему влиянию на мировой арене. Но некоторые эксперты сомневаются в эффективности БРИКС, указывая на внутренние противоречия и сложности в координации между разными странами.

close Maksim Konstantinov/Global Look Press

Страны БРИКС занимают около 30% земной поверхности и насчитывают 42% мирового населения.

В 2024 году планировалось, что Саудовская Аравия станет членом БРИКС и расширит альянс. Однако, несмотря на ожидания, страна пока официально не присоединилась к организации. Она участвует в переговорах, ее возможная интеграция остается актуальной темой, так как это могло бы существенно укрепить экономические связи блока, особенно в сфере энергетики.

По данным Всемирного банка на 2023 год, общий вклад БРИКС в мировой ВВП составлял примерно 32,1%. Этот показатель превышает долю стран Большой семерки (G7), которая оценивалась в 29,9%. Ожидается, что к 2029 году доля БРИКС в мировом ВВП увеличится примерно на $11 миллиардов.

У БРИКС пока нет постоянной штаб-квартиры, однако обсуждается ее создание в столице ЦАР, Банги, несмотря на то, что республика еще не входит в объединение.

Какие страны входят в БРИКС

B — Бразилия. Основной фокус — на аграрном секторе и энергетике. Бразилия способствует продовольственной безопасности и развивает сотрудничество в области возобновляемой энергетики. R — Россия. Ведущая роль в энергетике и геополитике. Россия активно участвует в качестве партнера в области природных ресурсов и безопасности. I — Индия. Центр IT и фармацевтических технологий. Индия играет важную роль в цифровизации и инновациях. C — Китай. Крупнейшая экономика группы, развивает инфраструктурные проекты и торговлю. Китай активно продвигает инициативы по развитию и инвестированию. S — ЮАР. Лидер Африки в горнодобывающей промышленности и финансовых рынках. ЮАР способствует укреплению связей между Африкой и БРИКС. Египет. Самая густонаселенная страна Ближнего Востока, где развиты туризм, легкая промышленность и сельское хозяйство, которые играют ключевую роль в экономике государства. Эфиопия. Вторая по численности населения страна в Африке с сильным акцентом на развитии сельского хозяйства. Иран. Влиятельная и технологически развитая страна Ближнего Востока, входящая в топ-5 по запасам нефти в мире. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Экономика Эмиратов в значительной степени зависит от экспорта нефти, благодаря крупным запасам энергоресурсов.

«В БРИКС нет надменного вышестоящего регулирования того, как все нужно организовывать — того, что мешает развиваться Евросоюзу, когда порой не учитывают мнение меньших стран. БРИКС в этом плане занимает политику, где у каждого члена есть равноудаленное право голоса, которое учитывается при любых обстоятельствах», — сказал Непша.

В настоящее время интерес к присоединению к БРИКС проявляют около 25 стран . Среди государств, которые официально или неофициально подали заявки на вступление, — Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Сенегал, Таиланд и Турция. Особенно интересен случай Турции, которая активно использует свой потенциал как логистического хаба и рассматривает членство в БРИКС в качестве возможности укрепить экономические позиции и выйти на новые рынки​.

Цели и задачи БРИКС

Экономическое сотрудничество и устойчивый рост. Страны БРИКС стремятся увеличить объем взаимной торговли и инвестиций, создавая благоприятные условия для экономического роста. Они также работают над развитием инфраструктурных и технологических проектов для повышения конкурентоспособности своих экономик.

Финансовая стабильность. У БРИКС есть Новый банк развития (НБР), который финансирует проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития. Это позволяет создать альтернативу западным финансовым институтам, таким как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

Многосторонность и независимость от Запада. Одной из ключевых задач является продвижение многополярного мирового порядка, где развивающиеся страны играют важную роль. В этом контексте страны БРИКС продвигают использование национальных валют в международных расчетах для уменьшения зависимости от доллара.

Глобальное влияние и политическая роль. БРИКС стремится усилить свое влияние на международной арене, особенно в таких организациях, как ООН, Всемирная торговая организация (ВТО) и МВФ. Группа выступает за реформы глобальных институтов, чтобы учитывались в том числе интересы развивающихся стран.

close Alet Pretorius/Reuters

У БРИКС огромный потенциал для развития и возможность объединять те страны, которые раньше просто не слышали. БРИКС на сегодняшний день — это самая большая экономика мира, самая большая территория, самая большая численность населения. Возможности и потенциал развития среди этих стран довольно большой. В ближайшие годы, я думаю, что эти страны смогут показать и ЕС, и НАТО свою повестку. Причем не через какие-то угрозы, а через поступательное самостоятельное развитие с пониманием и представлением о том, как может быть устроен мир при всех минусах. Марк Непша политический консультант

Сотрудничество в области технологий и инноваций. Страны БРИКС координируют усилия в научных исследованиях, технологических инновациях и развитии энергетических проектов. Это сотрудничество помогает всем членам альянса обмениваться опытом и достижениями в различных секторах экономики.

Устойчивое развитие. Внимание уделяется и вопросам экологии, энергетики и борьбы с изменением климата. Страны работают над проектами, которые могут снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни.

Несмотря на то, что по ряду пунктов БРИКС противопоставляет себя Западу, в организации подчеркивают, что их деятельность не направлена против кого-либо. У БРИКС нет объединенных вооруженных сил, блок сосредоточен на сотрудничестве в экономической, энергетической и продовольственной сферах. Кроме того, страны БРИКС активно взаимодействуют в вопросах кибербезопасности и борьбы с наркотрафиком.

Как появился БРИКС

Термин BRIC ввел в 2001 году экономист Джим О'Нил в аналитической записке для Goldman Sachs, чтобы обозначить четыре страны — Бразилию, Россию, Индию и Китай, которые, по его прогнозам, могли стать основными двигателями мирового экономического роста к 2050 году. Эти государства демонстрировали самые высокие темпы экономического развития, а их влияние на глобальную экономику только усиливалось. Аббревиатура BRIC сложилась из первых букв названий стран. Получилось символично: слово brick переводится с английского как «кирпич» — отсылка к тому, что на основе роста четырех стран будет строиться мировая экономика.

После доклада О'Нила на протяжении примерно пяти лет за БРИК не стояло никакой реальной структуры, это был просто термин, которым обозначали четверку успешно развивающихся стран. Объединение было основано только в 2006 году во время Петербургского экономического форума.

Важные этапы развития:

2006 год — встреча министров иностранных дел стран БРИК «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН, которая стала отправной точкой для формирования сотрудничества. В ней участвовали министры России, Бразилии, Китая и Индии.

2009 год — первый саммит БРИК в Екатеринбурге. На встрече обсуждали меры для реформирования глобальных финансовых институтов, таких как мировые финансовые организации и Всемирный банк, а также координация экономических действий во время мирового финансового кризиса 2008 года.

2010 год — присоединение Южно-Африканской Республики к группе. Это произошло по инициативе Китая, который видел ЮАР как важного партнера для расширения влияния на африканском континенте. С этого момента организация официально называлась БРИКС.

2014 год — на саммите в Форталезе (Бразилия) основан Новый банк развития и создан Пул условных валютных резервов. НБР предоставляет кредиты на инфраструктурные и устойчивые проекты в странах БРИКС и других развивающихся странах.

2020-е годы — в последние годы БРИКС сосредоточился на продвижении многополярного мира и развитии цифровой экономики. Важными аспектами стали вопросы здравоохранения, борьбы с изменением климата и продвижение инициатив по дедолларизации мировой торговли.

2023 год — шесть стран с развивающейся экономикой — Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию и ОАЭ — пригласили в БРИКС. Саудовская Аравия еще официально не присоединилась к блоку, а Аргентина отказалась.

Структура БРИКС

Саммиты глав государств. Ежегодные встречи лидеров стран БРИКС — главный механизм для принятия стратегических решений. На этих мероприятиях обсуждают глобальные и региональные вопросы: экономическое развитие, безопасность, изменение климата и реформы международных организаций. Они проходят поочередно на территории стран-участниц. Каждая страна-организатор формирует повестку в зависимости от актуальных для нее вопросов.

Совет министров. Это регулярные встречи профильных министров стран-участниц для координации усилий по различным направлениям. В первую очередь встречаются министры иностранных дел, финансов, торговли, здравоохранения и других ключевых ведомств. Они разрабатывают предложения для лидеров стран и обеспечивают выполнение решений, принятых на саммитах. Эти сессии также способствуют решению оперативных вопросов в области экономики, безопасности и устойчивого развития.

close Maksim Konstantinov/Global Look Press

Новый банк развития. Банк предоставляет кредиты странам БРИКС и другим развивающимся странам для поддержки проектов в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровизация и экология. НБР играет важную роль в укреплении финансовой независимости стран-участниц, обеспечивая доступ к долгосрочному финансированию на гибких условиях.

Что такое валюта БРИКС Валюта БРИКС — это концепция создания общей или альтернативной валюты для стран — участниц блока, предложенная в рамках усилий по дедолларизации международной торговли. Идея заключается в снижении зависимости от доллара США и увеличении использования национальных валют стран БРИКС для взаиморасчетов. Хотя на данный момент общей валюты не существует, страны активно обсуждают использование собственных валют в двусторонней и многосторонней торговле, а также возможности создания финансовой инфраструктуры, которая поддержит такую валюту в будущем.



«БРИКС становится более осязаемым игроком на рынке. Это связано с тем, что у объединения есть поступательное развитие — Новый банк развития. Все идет к тому, что мы скоро увидим национальную надгосударственную валюту, которая будет объединять все банки БРИКС. Возможно, она будет цифровой. Соответственно, это — прямой клэш с долларом и прямо нарратив понятия «биполярного мира»», — прокомментировал Марк Непша.

Пул условных валютных резервов. Этот механизм был создан для обеспечения финансовой стабильности стран БРИКС в случае валютных кризисов. Пул, объемом $100 миллиардов, предоставляет странам доступ к взаимной поддержке в случае необходимости. Он служит для предотвращения резких колебаний курсов валют, особенно в периоды глобальных экономических потрясений, и способствует стабильности финансовых рынков в странах БРИКС.