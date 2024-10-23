Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему замену. Ситуацию на валютном рынке российский лидер прокомментировал на саммите БРИКС в Казани.

«Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать?», — объяснил политику Кремля по отношению к доллару Путин.

По словам президента, сейчас американская валюта используется в качестве оружия, что является ошибкой Вашингтона и подрывает доверие к нему, снижая возможности этого макрофинансового инструмента.

До этого The Economist писало, что на саммите БРИКС Путин представит план по крушению доллара США.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее доля доллара в мировых резервах впервые с 1995 года упала ниже 58,41%.