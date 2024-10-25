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Участнику банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году

Mash: участника нападения на военных в 1999 году Насырова посадили на 13 лет

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Shutterstock

Участнику нападения на военных в Чечне в 1999 году Кайтарби Насырову вынесли приговор. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным ФСБ, Насыров работал в банде Басаева и Хаттаба. 25 лет назад его банда ранила не менее 34 человек, а также расправилась с 33 потерпевшими. В 2023 году Насырова задержало Ставропольское УФСБ.

В августе двое участников банды Басаева и Хаттаба — Кайтарби Насыров и Тоймасхан Аджиньязов — не признали вину в инкриминируемых преступлениях во время заседания в Южном окружном военном суде.

В итоге суд признал нападение вооруженным мятежом и назначил Насырову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

До этого суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 25 годам заключения членов банды Басаева.

В июне в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мигранту за спонсирование террористов.

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