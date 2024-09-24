Суд приговорил к 24 и 25 годам колонии двух членов банды Басаева

Южный окружной военный суд приговорил членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева — к 24 и 25 годам колонии соответственно по уголовному делу о теракте в Чечне в 2005 году. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить Дудиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, Донашеву — на 25 лет», — огласил приговор судья.

До этого сообщалось, что члена банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году, приговорили к 16 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

21 июня в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее в Хабаровске задержали иностранку за оправдание терроризма в интернете.