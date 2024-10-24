Арестован первый замначальника метро Москвы

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 декабря первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник арестован по делу о получении взятки. Подробности не приводятся.

24 октября по делу о хищениях в Москве также задержали бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского. Силовики провели у него обыски.

В 2021 году бывшего заместителя министра освободили от должности, которую он занимал более 20 лет. В последние годы своей работы в министерстве он курировал вопросы международного сотрудничества, а также угольную, сланцевую и торфяную промышленность. Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

По делу Яновского допрашивали также замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова. Помимо него, силовики задержали еще трех человек.

Ранее задержали главу администрации Зернограда.