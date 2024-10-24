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Замглавы Минэнерго Мочальникова допрашивают по делу задержанного Яновского

С замглавы Минэнерго Мочальниковым проводят допрос по делу Яновского о хищении

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Андрей Рогатко/РИА Новости

Замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова допрашивают следователи после того, как задержали его коллегу, экс-замглавы Минэнерго РФ Анатолия Яновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«С Мочальниковым проводятся следственные действия, в том числе допрос», — пояснили следователи.

Других подробностей о допросе пока не появилось. О том, кем выступает в процессе Мочальников, также неизвестно, однако «Ъ» сообщил, что он согласился сотрудничать со следствием.

Обвиняемого в хищении Анатолия Яновского задержали 24 октября сотрудники ФСБ. Как известно из материалов «Ъ», арест связан с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Самого Моисеенкова арестовали еще в июне за крупное мошенничество. Его компания получила десятки миллионов рублей, но часть работ так и не была выполнена. Помимо фигуранта задержали бенефициара предприятия Роберта Шагиняна.

Кроме Мочальникова правоохранительные органы задержали еще три человека. Дело расследует УВД по Западному административному округу Москвы. Меру пресечения Мочальникову изберут 25 октября.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.

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