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В работе Секретной службы США выявили системные проблемы

МБВ США допустило новые покушения из-за системных сбоев Секретной службы

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Morry Gash/AP

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США допустило новые покушения на политиков в стране из-за системных сбоев в работе Секретной службы. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Независимая группа экспертов обнаружила не только многочисленные ошибки, которые привели к событиям в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля, но и более глубокие, системные проблемы, которые необходимо решить немедленно», — говорится в документе.

Особо было выделено стремление службы решить крупные проблемы малыми силами и ее бюрократизация.

До этого сотрудников Секретной службы США наказали за провал при покушении на Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им оказался 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

16 октября мужчина с винтовкой был задержан при попытке выстрелить в Трампа. Он не успел открыть огонь.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за ГА ООН.

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