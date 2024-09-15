Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недалеко от местонахождения Трампа произошла стрельба

Reuters: стрельба произошла недалеко от места, где находился Трамп

close
Gene J. Puskar/AP

Недалеко от местонахождения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба Трампа.

«Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп находится в безопасности после выстрелов в районе, где он находился», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся. Отмечается, что агентство не смогло установить точное местонахождение Трампа.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. Накануне стало известно, что внутренняя проверка обнаружила ошибки в работе сотрудников Секретной службы США и местных правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность Дональда Трампа на митинге в Батлере, где на него было совершено покушение.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами