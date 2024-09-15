Недалеко от местонахождения Трампа произошла стрельба

Недалеко от местонахождения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба Трампа.

«Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп находится в безопасности после выстрелов в районе, где он находился», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся. Отмечается, что агентство не смогло установить точное местонахождение Трампа.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. Накануне стало известно, что внутренняя проверка обнаружила ошибки в работе сотрудников Секретной службы США и местных правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность Дональда Трампа на митинге в Батлере, где на него было совершено покушение.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.