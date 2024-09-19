Российские компании по-прежнему испытывают дефицит IT-кадров

Рынок труда в российском IT переживает заметные перемены: из-за оттока разработчиков за границу растет дефицит кадров, а компании вынуждены бороться за оставшихся сотрудников, поднимая ставки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Куклина, рекрутер ITQuick.

По ее словам, наблюдаются значительные изменения в распределении спроса и предложения на рынке IT. Одной из причин этого стал отъезд из страны части специалистов, что привело к возникновению дефицита квалифицированных кадров внутри страны.

«Компании испытывают трудности с наймом ИТ-специалистов, так как многие переехали за границу и теперь ищут работу с возможностью полного дистанционного сотрудничества. В то же время на внутреннем российском рынке идут ужесточения, многие крупные компании, такие как банки, не могут позволить себе нанимать людей, проживающих за пределами РФ, из-за сложности с переводом денег за границу», — отметила Куклина.

В результате недостатка кадров конкуренция на рынке усилилась, что привело к росту зарплат даже для разработчиков middle-уровня.

«Стоимость специалистов среднего уровня, таких как системные аналитики, например, значительно увеличилась. Что касается старших разработчиков, тут рост еще ощутимее: если осенью прошлого года зарплата старшего системного аналитика с опытом в финтехе составляла около 350 тысяч рублей, то сейчас она начинается от этой отметки и может доходить до 450 тысяч», — объяснила эксперт.

Куклина также отметила, что сейчас на рынке стало много начинающих специалистов, что создало высокую конкуренцию среди junior- и middle-специалистов. Компании неохотно инвестируют в их обучение и менторство, что усложняет поиск работы для молодых программистов.

Спикер отметила, что популярность PHP, как одного из самых простых языков программирования, привела к росту числа новичков, стремящихся начать карьеру в IT. Однако, по ее словам, многие из них сосредоточены исключительно на финансовых мотивах и не проявляют особого интереса к развитию навыков или изучению сопутствующих технологий.

«В результате рынок переполнен низкоквалифицированными специалистами, тогда как реальная потребность в таких кадрах остается небольшой,» — подчеркнула Куклина. На рынке наблюдается перенасыщение начинающими разработчиками, осваивающими PHP, что снизило спрос на этот язык. Flutter также уступил свои позиции языкам Kotlin и Swift, которые более востребованы для мобильной разработки».

Она также отметила, что реже стали встречаться запросы на специалистов с Rust и Dart, которые при том, что давно на рынке, также потеряли часть своей популярности.

«Стартапы все чаще переходят на реализацию проектов исключительно на бэкенде, чтобы сэкономить на фронтенд-разработке. Тем не менее, мобильная разработка остается стабильной, хотя спрос на iOS-разработчиков немного снизился», — добавила она.

Куклина порекомендовала разработчикам активно развивать как технические навыки, так и soft skills, чтобы оставаться востребованными на рынке.

«Очень важно изучать новые технологии, фреймворки и инструменты, связанные с выбранным языком программирования. Также знание таких инструментов, как Docker, Kubernetes и Git, становится важным преимуществом для разработчиков», — подчеркнула эксперт.

Куклина подчеркнула, что стремление к быстрым заработкам не приносит долгосрочных результатов.

«Чтобы построить успешную карьеру в IT, важно не только гнаться за деньгами, но и углубленно изучать свою профессию, осваивать новые технологии и постоянно повышать квалификацию. Только такой подход поможет оставаться востребованным на рынке труда и со временем обеспечит достойный доход», — заключила эксперт.

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