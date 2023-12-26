Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России за неделю число заболевших COVID-19 снизилось почти на 19%

В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 18,7%

close
100%
Depositphotos

Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю сократилась на 18,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В период с 18 по 24 декабря госпитализация потребовалась 7 796 пациентам с коронавирусом. Таким образом, число госпитализаций снизилось на 10,4% в сравнении с показателями прошлой недели.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%», — сообщили в оперштабе.

В 12 регионах страны отмечается рост заболеваемости. За семь дней выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1. Он быстро распространяется по миру. В начале ноября на его долю приходилось не более 10% всех случаев COVID-19, сейчас — уже 43%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и коронавируса.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами