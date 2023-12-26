В России за неделю число заболевших COVID-19 снизилось почти на 19%

Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю сократилась на 18,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В период с 18 по 24 декабря госпитализация потребовалась 7 796 пациентам с коронавирусом. Таким образом, число госпитализаций снизилось на 10,4% в сравнении с показателями прошлой недели.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%», — сообщили в оперштабе.

В 12 регионах страны отмечается рост заболеваемости. За семь дней выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1. Он быстро распространяется по миру. В начале ноября на его долю приходилось не более 10% всех случаев COVID-19, сейчас — уже 43%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и коронавируса.