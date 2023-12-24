Новогодние елки пройдут во всех российских школах

Праздничные новогодние елки пройдут во всех школах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на пресс-службу Министерстве просвещения РФ.

«Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет», — рассказали в Минпросвещения РФ.

Там отметили, что Новый год — это традиционный праздник, который с детства остается в памяти каждого ребенка.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой проверить информацию СМИ о возможном запрещении праздничных елок в некоторых школах.

Ранее стало известно, что больше половины российских родителей рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками. При этом только 20% из них готовы помогать им с учебой лично — чаще всего школьники подтягивают знания на дополнительных занятиях. Также половина родителей (48%) готовы потратить на занятия для своих детей в новогодние праздники до 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России не планируют реформировать или отказываться от ЕГЭ.