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В России выпустили «оскорбительное» моторное масло специально «для женщин»

Автоэксперт Кубасов призвал наказать производителя моторного масла «для женщин»

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Depositphotos

В России местный производитель выпустил специальное моторное масло «для женщин», которое ничем не отличается от обычного, кроме оскорбительной инструкции. Автоэксперт Алексей Кубасов назвал это неуважением, подчеркнув в беседе с телеканалом «360», что за такое следует наказывать.

В начале инструкции к применению моторного масла женщинам советуют найти капот и объясняют, чем он отличается от багажника. Затем рекомендуется найти двигатель и приводятся советы о том, как не спутать его со стеклоомывателем. Определитель уровня масла при этом сравнивается с тестом на беременность.

Кубасов назвал некорректным такой юмор, заявив, что негативно относится к подобным продуктам. По его словам, некоторые девушки могут многое рассказать подобным «диванным» экспертам.

«Я бы, как инженер, наказывал за это очень сильно, — сказал автоэксперт. — У меня есть большое количество знакомых девушек, которые уверенно эксплуатируют транспортные средства. А одна моя знакомая является участником и победителем международных и российских соревнований. <…> Она еще и инструктор в собственной школе вождения».

Напомним, в Госдуме призвали наказывать за оскорбление чувств женщин – соответствующий законопроект разрабатывает фракция «Новые люди». Документом предлагается ввести штрафы до 100 тыс. рублей.

Автоюрист ранее объяснил , как избежать подделок при покупке моторного масла.

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