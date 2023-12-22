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Под Челябинском мужчина лишился кисти руки из-за взрыва петарды

В Челябинской области мужчине оторвало кисть руки взрывом петарды

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Shutterstock/InfinitumProdux

В Челябинской области мужчина пострадал от взрыва петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Верхний Уфалей. В одной из квартир произошел сильный взрыв. После этого в помещении начался пожар.

Причиной стал взрывоопасный предмет, который в момент хлопка находился в руках у мужчины. По словам самого пострадавшего, это была петарда.

Скорая помощь оперативно госпитализировала россиянина с оторванной кистью правой руки.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Кавказе мальчик лишился пальцев из-за взрыва петарды.

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