В Башкирии лошадь покалечила восьмилетнюю девочку и пенсионерку

В Башкирии лошадь испугалась фейерверка, понеслась на людей и покалечила двоих человек. Об этом сообщает «Башинформ».

По информации издания, инцидент произошел 20 декабря. В этот день проходило открытие городской елки на главной площади и там была запряженная в сани лошадь, которая катала людей.

После начала фейерверка лошадь повела себя агрессивно и понеслась на участников праздника. В результате пострадали два человека — 67-летняя женщина получила перелом шейки бедра слева, а восьмилетняя девочка — черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На данный момент правоохранительные органы начали предварительную проверку по факту инцидента, сообщает издание. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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