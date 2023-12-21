Два восьмиклассника надругались над третьеклассником в российском регионе

На Сахалине два восьмиклассника, угрожая запереть третьеклассника на балконе, надругались над ним. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 декабря в городе Долинске. Два 14-летних подростка и третьеклассник собрались в гостях у одного из восьмиклассников.

Сообщается, что старшие друзья начали угрожать ребенку запереть его на балконе и надругались над ним. После этого третьеклассник вернулся домой, где рассказал о произошедшем родителям.

Надругавшихся над ребенком подростков задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее российский подросток избил и попытался изнасиловать продавщицу магазина у дома.