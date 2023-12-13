Женщина пожаловалась врачам на аллергию на собственный смех и слезы

Жительница Великобритании рассказала врачам о неизвестной болезни, из-за которой ее кожа покрывается ранами и корками. Об этом сообщает Mirror.

Бет Цангаридес уверена, что у нее не известная науке болезнь, 20-летняя жительница города Кент жалуется на то, что собственные слезы и смех вызывают у нее сильную аллергическую реакцию, которая провоцирует анафилактический шок, язвы и ожоги на теле.

По словам девушки, проблемы со здоровьем у нее начались еще в подростковом возрасте, сначала ее беспокоила сыпь на лице, затем она заметила, что любые ее действия отражаются на коже. Ее также постоянно беспокоят обмороки, британка испытывает проблемы с передвижением и соблюдает строгую диету.

«Смеюсь ли я слишком много, плачу или испытываю эмоции, моя кожа может начать гореть», — рассказала Цангаридес.

Два года назад девушке диагностировали тахикардию, которая может провоцировать головокружение, боль в груди и частые обмороки, но причина возникшей аллергии пока неизвестна.

Ранее загадочная болезнь вызывала паралич конечностей у сотни школьниц.