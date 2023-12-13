Госдума продлила возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

Государственная дума продлила в третьем чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам Специальной военной операции (СВО) и членам их семей до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые лишились своих жизней или стали инвалидами первой группы. Ее действие продлили ввиду того, что военная операция продолжается.

На данный момент участники СВО и члены их семей по закону имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе ипотекам, взятым до мобилизации или участия в боевых действиях.

Участников СВО также поддержат в новой версии закона о занятости. В обновленном варианте упоминается содействие лицам, завершившим военную службу по мобилизации или контракту. На них будет распространяться право приоритетного трудоустройства.

Недавно в Госдуме предложили трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции на Украине к Новому году. Идею озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов.

Ранее в Госдуме предложили дать разрешение частной охране объектов ТЭК сбивать беспилотники.