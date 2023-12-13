Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума продлила возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

ГД продлила возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума продлила в третьем чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам Специальной военной операции (СВО) и членам их семей до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые лишились своих жизней или стали инвалидами первой группы. Ее действие продлили ввиду того, что военная операция продолжается.

На данный момент участники СВО и члены их семей по закону имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе ипотекам, взятым до мобилизации или участия в боевых действиях.

Участников СВО также поддержат в новой версии закона о занятости. В обновленном варианте упоминается содействие лицам, завершившим военную службу по мобилизации или контракту. На них будет распространяться право приоритетного трудоустройства.

Недавно в Госдуме предложили трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции на Украине к Новому году. Идею озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов.

Ранее в Госдуме предложили дать разрешение частной охране объектов ТЭК сбивать беспилотники.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами