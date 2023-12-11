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Спил главной новогодней ели РФ назначен в Щелково на понедельник

Спил главной новогодней ели России назначен в Щелково на понедельник

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Главную новогоднюю елку России собираются спилить 11 декабря в Щелково. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково. Ее возраст составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 лесных красавиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ель собираются спилить 11 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Мосавтодора» традиционно приняли участие в подготовке к срубу и транспортировке главной елки страны.

Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 400 м к месту вырубки. Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку — общая площадь работ составила 6 тыс. кв. м. Всего в работах были задействованы 15 дорожных рабочих и 9 единиц спецтехники.

Главную ель страны срубят 11 декабря в городском округе Щелково, после чего она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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