Общественница объяснила, почему в семье должно быть не менее трех детей

В семье должно быть не менее трех детей. Об этом в беседе с РИАМО заявила председатель химкинского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ольга Бахмутова. Она подчеркнула, что многодетная семья — это всегда компания, общение и ощущение крепкого плеча рядом.

«Наблюдаю за своими детьми и вижу, насколько они дружны — они знают, что всегда есть друг, всегда есть компания, общение. Им всегда есть, с кем поделиться, рассказать о чем-то, разделить маленькое горе или большую радость», — рассказала социальный предприниматель.

Она добавила, что в многодетной семье дети всегда знают, что у них есть друг, товарищ, есть с кем поиграть или что-то придумать.

В начале декабря власти Иркутской области сообщили, что увеличили размер выплаты, которую многодетные семьи могут выбрать вместо участка земли. С 1 января 2024 года сумма вырастет до 300 тысяч рублей.

Ранее в России предложили разрешить тратить материнский капитал на фермерское хозяйство.