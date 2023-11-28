Россиянки подрались возле детского сада из-за ссоры в соцсетях

Две матери устроили драку у ворот детского сада в Екатеринбурге, причиной конфликта женщин стала ссора в социальных сетях из-за комментария одной из них. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел возле детского сада «Апельсинки», перед этим две женщины устроили словесную перепалку в социальных сетях, комментируя видео драки, которая произошла в центре города.

Одна из женщин оставила комментарий, касающийся предполагаемой национальности дерущихся. Переписка закончилась скандалом, на следующее утро женщины случайно встретились возле детского сада.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет все решать», — сообщила пострадавшая.

После драки екатеринбурженка поехала в больницу, у нее диагностировали перелом костей носа. Ее оппонентка в ответ заявила , что драку устроила именно пострадавшая, грубо оттолкнув ее в холле детского сада.

В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранительным органам. Участницы драки написали заявления в полицию.

Ранее родители подрались в детском саду в Ухте.